Zaalsporten: Binnenland goed van start, overwinning Sliedrecht Sport

Renes/Binnenland is zaterdag met een overwinning aan de kwartfinale van het landskampioenschap dames basketbal begonnen. De formatie uit Barendrecht versloeg in eigen huis Loon Lions uit Landsmeer met 66-63. Het was het eerste duel uit een best-of-three.

Aanstaande woensdag komen Binnenland en Loon Lions elkaar weer tegen. Dan speelt de formatie van coach Ton Kallenberg in Landsmeer.

Korfbal

PKC/SWK Groep sloot de reguliere competitie van de Korfbal League als lijstaanvoerder af. De Papendrechters zegevierden in Delft Fortuna/Delta Logistiek met 27-18. Het korfbalteam van coach Detlef Elewaut, die na dit seizoen bondscoach van België wordt, gaat zich opmaken voor de play-offs om het kampioenschap van Nederland.

KCC/SO natural handhaafde zich op bizarre wijze op het hoogste korfbalpodium van het land na een 34-24 nederlaag tegen DVO/Accountor. Hoe dat duel verliep, lees je hier .

Volleybal

Sliedrecht Sport was binnen drie sets klaar tegen Eurosped. In De Basis wonnen de Sliedrechtse dames met 3-0 (25-19, 25-13 en 25-22). De ploeg van vertrekkend trainer Matt van Wezel gaat na vijf duels in de kampioensgroep van de eredivisie nog steeds aan kop met twintig punten.

Waterpolo

De heren van ZPB H&L Productions zegevierden in eigen huis met 8-7 tegen AZC Moscow uit Alphen aan den Rijn. Plaats acht, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor de landstitel, blijft nog enigszins in zicht voor de ploeg uit Barendrecht. ZPB is in de eredivisie heren negende met 26 punten uit negentien wedstrijden.

SVH ging op bezoek bij Schuurman BZC in Berkelland met 10-7 onderuit. De Rotterdammers staan daardoor na negentien duels nog altijd op de twaalfde plaats. Als de ploeg de eredivisie heren op die plek eindigt, speelt het team van coach Joost Vlag nacompetitie.