KCC na ware thriller nog een jaar in Korfbal League

KCC/SO natural heeft zich zaterdag op een krankzinnige manier veilig gespeeld in de Korfbal League. De ploeg uit Capelle aan den IJssel mocht in sporthal Schenkel met slechts tien treffers verliezen van DVO/Accountor en dat gebeurde ook na een bizarre korfbalkraker: 24-34.

De thuisploeg begon slecht aan de wedstrijd. DVO speelde voor haar laatste kans en viel furieus aan. Dat resulteerde in een stand van zeven treffers verschil (2-9). Na de time-out van de gastheren liep het iets beter bij KCC. De korfballers van trainer Richard van Vloten, die volgend jaar actief zal zijn bij DVO, gingen uiteindelijk met een 18-15 achterstand rusten.

Ook de start van de tweede helft was niet goed van KCC. DVO scoorde er lustig op los en pakte een marge van negen treffers. De Capelse ploeg had moeite met de aanvalsdrift van de bezoekers. KCC balanceerde één minuut voor tijd op een plek voor de play downs (23-34), maar de late treffer van Gertjan Meerkerk zorgde voor een explosie van vreugde in Capelle aan den IJssel én de handhaving in de Korfbal League.