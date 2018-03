Hoogbejaarde vrouw voor derde keer slachtoffer babbeltruc

Een 87-jarige vrouw uit Sliedrecht is voor de derde keer het slachtoffer geworden van een babbeltruc.

De dader kon na een vlotte babbel met de vrouw te hebben gehad rustig de woning doorzoeken en ging er met geld en sieraden vandoor.

"Verbijsterend en misselijkmakend. Het is voor deze vrouw de derde keer dat ze dit meemaken moet. #kippenvel", twittert een agent die op bezoek ging bij de vrouw.

Het is niet bekend of het steeds om een andere dader gaat of dat dezelfde man tot drie keer toe langs de vrouw is gegaan.