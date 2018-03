78-jarige Dordtse midden in de nacht overvallen

Twee mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 78-jarige Dordtse vrouw overvallen. Het slachtoffer werd rond 03:30 uur wakker van twee mannen die ineens in haar woning aan het Toutenburg stonden.

Ze bedreigden de vrouw en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoonster raakte niet gewond, maar is volgens de politie wel enorm geschrokken.

De overvallers droegen een bivakmuts. Een van hen was klein, de ander had een fors postuur. De politie denkt dat er mogelijk nog meer daders bij de woningoverval betrokken waren en is op zoek naar getuigen.