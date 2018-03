Sparta na goede eerste helft toch hard onderuit tegen Ajax

Sparta is zondagmiddag hard onderuit gegaan tegen Ajax. Op Het Kasteel speelde Sparta een prima eerst helft. Michiel Kramer opende zelfs de score namens Sparta, amper twee minuten verder maakte Ajax echter alweer gelijk. In de tweede helft liep Ajax uit naar een ruime 2-5 winst.

De eerste kans voor Sparta kwam van de voet van Robert Mühren. Hij kreeg de bal goed van Thomas Verhaar, maar kon de bal niet genoeg vaart meegeven. André Onana kon daardoor een hand tegen de bal zetten.

Voorsprong snel weg

Zo’n zeven minuten later schoot Ahannach uit een vrije trap de bal slechts enkele centimeters over het doel van Onana. In de 30e minuut kreeg Sparta een hoekschop. Het hoofd van Kramer zorgde er vervolgens voor dat Sparta een voorsprong mocht vieren. De oud-spits van Feyenoord kopte de hoekschop van Ahannach, die verlengd werd door een Ajacied, goed binnen.

Sparta was nog niet eens klaar met vieren, of de bal lag aan de andere kant alweer in het doel. David Neres kwam er aan de rechterkant goed door en gaf goed voor. Klaas-Jan Huntelaar raakte de bal vervolgens niet vol, maar het was in ieder geval genoeg om Ajax op gelijke hoogte te brengen.

Ajax los

Na rust zette Ajax duidelijk aan. Zo schoot Lasse Schöne een vrije trap knap binnen na 53 minuten voetbal. Zes minuten later leek de wedstrijd opeens gespeeld. Van de Beek hield de bal in het strafschopgebied goed bij zich en gaf voor op Kluivert. Hij schoot de bal vervolgens binnen.

Als er na dat doelpunt nog Spartanen waren die nog enigszins hoop hadden op een resultaat, kwamen die bedrogen uit. Hakim Ziyech zette de Amsterdammers na 66 minuten namelijk op 1-4. Vanaf de rechterkant van het veld draaide hij naar binnen en schoot hij via de binnenkant van de paal mooi binnen.

Ziyech bewees zijn klasse vlak voor tijd nogmaals. Een vrije trap van zo’n 18 meter schoot hij met zijn linker zuiver binnen. Ryan Sanusi kreeg op zijn beurt ook nog een kans om uit een vrije trap te scoren. En die benutte hij; op vrije wijze scoorde de middenvelder de 5-2.

Door de nederlaag nadert nummer zeventien Roda JC Sparta op één punt. Zij wonnen zondag met 0-1 van NAC Breda.

Opstelling Sparta

Huth, Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Dougall, Mühren (v.Moorsel 70'), Sanusi, Verhaar (Dos Santos 70'), Kramer, Ahannach





Scoreverloop

31' 1-0 Michiel Kramer33' 1-1 Klaas-Jan Huntelaar53' 1-2 Lasse Schöne59' 1-3 Justin Kluivert66' 1-4 Hakim Ziyech86' 1-5 Hakim Ziyech90' 2-5 Ryan Sanusi