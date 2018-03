LIVE: Het grote Rotterdamse KOORTS-lijsttrekkersdebat

Nog een paar dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. Twaalf lijsttrekkers in Rotterdam nemen het daarom tegen elkaar op in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat.

Voor dit debat mochten de lijsttrekkers elkaar uitdagen om te debatteren over de verschillende onderwerpen. In totaal staan er twaalf stellingen op het programma waarbij de lijsttrekkers het eerst een-op-een tegen elkaar opnemen. Daarna volgt een plenair deel waarbij ook de andere partijen mee kunnen praten over de stelling.

Het debat is hieronder live te volgen en ook live te zien op TV Rijnmond.