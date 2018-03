Straks bij Rijnmond: KOORTS-lijsttrekkersdebat Rotterdam

Nog een paar dagen en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In de aanloop naar de stembusgang op woensdag leggen medewerkers van gemeenten de laatste hand aan de voorbereidingen. En zondag vanaf 17:10 uur is het Rotterdamse KOORTS-lijsttrekkersdebat live te volgen via Rijnmond.nl en TV Rijnmond.

Ambtenaren vullen dit weekend in Rotterdam de containers met stembiljetten die naar de 365 stembureaus worden gebracht. Een enorme logistieke operatie, ook om al de uitgebrachte stemmen daarna handmatig te tellen.

"Het is strak georganiseerd", zei Hestia Reukema, directeur verkiezingen in Rotterdam daarover eerder . "Er staan in Ahoy tachtig tafeltjes met aan elke tafel zes personen. We hebben dan zo'n duizend mensen tot onze beschikking om op lijst- en kandidaatniveau te gaan tellen." De voorlopige uitslag van de verkiezingen is naar verwachting woensdagavond laat al bekend.