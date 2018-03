RWG-terminal Tweede Maasvlakte stil door storing

De terminal van Rotterdam World Gateway (RWG) op de Tweede Maasvlakte heeft enkele uren gedeeltelijk stilleggen. Er was geen overslag mogelijk vanaf zeeschepen.

Het ging om een computerstoring. "Op land werkt alles wel overigens", aldus een woordvoerder van het bedrijf zondagmiddag.

De problemen vallen volgens hem mee. "Op zondag is er weinig aanvoer van vracht over de weg."

RWG heeft een paar keer per jaar last van uitval. Volgens de woordvoerder is dat ingecalculeerd. De storing was zondagochtend voorbij.