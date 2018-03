Verwoestende V1 raketinslag Bergpolder herdacht

Ongeveer 250 mensen hebben zondag bij moskee De Middenweg in Rotterdam Bergpolder de raketinslag van 18 maart 1945 herdacht. Door de enorme kracht van de Duitse V1 kwamen in de Treubstraat 42 mensen om het leven. Meer dan dertig woningen werd verwoest.

De V1 was gelanceerd ten zuiden van Delft en moest waarschijnlijk in Londen of de haven van Antwerpen neerkomen. Maar veel raketten zwaaiden af en bereikten nooit hun bestemming.

De herdenking werd bij de moskee gehouden, omdat die is neergezet op de plek waar de raket destijds insloeg. Behalve oud-bewoners waren ook de huidige wijkbewoners uitgenodigd.

De inslag werd zondag voor de eerste keer officieel herdacht. Een van de initiatiefnemers was ten tijde van de inslag een baby. Hij overleefde de klap maar net (er kwam gesprongen ruitglas in zijn ledikant terecht).

De initiatiefnemers hebben een lijst gemaakt van alle slachtoffers. Hun namen zijn zondag voorgelezen. Nabestaanden en slachtoffers vertelden hun verhaal, er was muziek en een moment van stilte.