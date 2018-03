Goud voor Deurloo bij wereldbeker: ‘Met deze score was ik wereldkampioen geworden’

Turner Bart Deurloo heeft zondag goud veroverd op de rekstok bij de wereldbekerwedstrijd in Bakoe. De Rotterdammer won de finale met een oefening die hem 14,700 punten opleverde. Andrej Lichovitski uit Wit-Rusland werd tweede met 14,200 punten.

"Mijn oefening ging gewoon lekker. Je hebt toch weer een medaille. Dit ziet heel de wereld", zegt Deurloo tegenover RTV Rijnmond. "Dit was de eerste world cup in het seizoen. Ik ben heel erg tevreden dat ik zo kan beginnen aan mijn jaar."

Deurloo's hoge score viel op. "Ja, het is een hoge score. Hier had je wereldkampioen mee geweest. Maar dat is een paar maandjes te laat."