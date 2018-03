Deel dit artikel:











Tweederde arbeidsmigranten weg uit gekraakt pension Het pand aan de Boyleweg 2 in Spijkenisse is gekraakt, zo meldt het spandoek

Een groot deel van de bewoners van het pension voor arbeidsmigranten aan de Boyleweg in Spijkenisse is weg uit het pand. De verwachting is dat ook de veertig overgebleven migranten, voor maandagmiddag vertrokken zijn.

Het gaat om een pand dat eigenlijk bedacht was voor de komst van asielzoekers. Toen die niet kwamen, plaatste de eigenaar Oost-Europese arbeidsmigranten in het complex. De rechter besloot afgelopen vrijdag dat de bewoners het pand voor komende maandagmiddag moet verlaten. De gemeente Nissewaard had de zaak met succes aangespannen vanwege de brandveiligheid. Om niet gelijk op straat te staan, kraakten de 110 migranten daarop de boel. Pandeigenaar Moerland zegt met die actie niets te maken te hebben. Het uitzendbureau dat de migranten huisvest gaat nu voor iedereen vervangende woonruimte regelen.