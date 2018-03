Feyenoord schuift op naar plek vier door bijzondere overwinning in Zwolle

Feyenoord heeft zondagmiddag de vierde plek weer veroverd. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 3-4. Robin van Persie was de grote man aan Feyenoord-zijde, hij scoorde in het eerste kwartier twee keer. El Ahmadi en Vilhena maakte de andere goals.

De Rotterdammers begonnen niet goed aan de wedstrijd. Een slordig Feyenoord zag dat PEC Zwolle beter begon en ook wat kansen kreeg. Toch was het een Feyenoorder die voor het eerst scoorde. Jean-Paul Boëtius kreeg aan de linkerkant de bal en gaf goed voor op Steven Berghuis. Hij legde op zijn beurt terug op Robin van Persie, die zijn linkerbeen voldoende kon strekken om de bal binnen te tikken.

Opnieuw Van Persie

Nog geen vijf minuten later was het weer Van Persie die tot scoren kwam. Ryan Thomas ging op de bal staan waardoor Boëtius er snel vandoor was. Hij legde de bal panklaar voor Van Persie die heel rustig bleef.

De tweede helft begon Feyenoord, net als de eerste helft, niet erg goed. PEC Zwolle drong aan en kreeg wat kansen. Maar opnieuw scoorde Feyenoord juíst in de periode dat een doelpunt van Zwolse kant aannemelijker leek. Karim El Ahmadi haalde van afstand uit, waar PEC-keeper Diederik Boer vreemd op reageerde. Hij sloeg de bal in zijn eigen doel.

Niet beslist

De wedstrijd leek daarmee definitief beslist. Maar heel snel na de goal van El Ahmadi maakte PEC de 3-1. Vanaf de aftrap schoot de vrijstaande Mustafa Saymak vanuit het strafschopgebied binnen. Feyenoord herstelde zich wel van dat doelpunt. Nicolai Jørgensen zorgde er knap voor dat Steven Berghuis op Diederik Boer afkon. Hij schoof de bal vervolgens op het laatste moment opzij, waardoor Vilhena makkelijk kon scoren.

Weer leek de wedstrijd gespeeld. Maar PEC kreeg vijf minuten voor tijd een wel heel makkelijk strafschop van Pol van Boekel. Piotr Parzyszek benutte die kans en bracht PEC op 2-4. Tot overmaat van ramp voor Feyenoord viel de 3-4 ook nog. Een verlengde vrije trap kwam bij Parzyszek terecht en hij faalde wederom niet. PEC zette nog aan voor de 4-4, maar dat doelpunt viel niet.

Scoreverloop

10' 0-1 Van Persie15' 0-2 Van Persie51' 0-3 Karim El Ahmadi52' 1-3 Mustafa Saymak78' 1-4 Tonny Vilhena85' 2-4 Piotr Parzyszek (strafschop)88' 3-4 Piotr Parzyszek