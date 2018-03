LIVE: PEC - Feyenoord (1-3)

Feyenoord neemt het vanmiddag op tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers blijven in de eredivisie zeer wisselvallig en hopen bij PEC sinds tijden weer eens een uitwedstrijd te winnen.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst trapt om 16.45 uur af. Ook deze wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending is nu bezig en duurt tot 19.00 uur.

Opstelling Feyenoord

Jones, Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps; Vilhena, El Ahmadi, Van Persie; Berghuis, Jorgensen en Boëtius.

Scoreverloop

10' 0-1 Van Persie15' 0-2 Van Persie51' 0-3 Karim El Ahmadi52' 1-3 Mustafa Saymak