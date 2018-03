Het is precies 75 jaar na het bombardement op Maassluis

In Maassluis is zondagmiddag het bombardement op het historische centrum herdacht. Op 18 maart 1943 misten geallieerde bommenwerpers het olieraffinaderij Witol aan de Heldringstraat, het eigenlijke doel, volledig.

Achttien mensen kwamen door de bommenregen om het leven. Vele huizen werden verowest of zwaar beschadigd.

Aan het begin van de middag was er stadswandeling langs de getroffen plekken, gevolgd door een herdenking bij de Groote Kerk. Er waren toespraken van burgemeester Haan en een ooggetuige van het bombardement. Ook is er een expositie over de rampdag.

"Het is goed dat de jongere generatie zich realiseert wat hier 75 jaar geleden is gebeurd,’’ aldus Haan. "Het is onze taak om door te geven wat het betekent om een oorlog te moeten doorstaan, en ook om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.”

Om 15.15 uur werden bij het monument de Last Post geblazen, gevolgd door twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus. Dit gebeurt precies op het tijdstip dat 75 jaar geleden de bommen vielen.