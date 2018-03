Deel dit artikel:











DENK en PVV clashen over islam bij debat Twaalf Rotterdamse lijsttrekkers gingen de strijd aan in het KOORTS-lijsttrekkersdebat.

Het ging er soms verhit aan toe bij het KOORTS-lijsttrekkersdebat zondagavond in het stadhuis van Rotterdam. Met name toen DENK en de PVV in debat gingen over etnisch profileren kregen de twee het flink aan de stok.

Stephan van Baarle van DENK begint over een video die de PVV eerder in de week heeft gepubliceerd. “In uw filmpje, waar als hij nog zou leven, Joseph Goebbels zijn vinger bij af zou likken, stelt u de islam op één lijn met vrouwenonderdrukking.” Voordat Van Baarle zijn betoog kan vervolgen, komt PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen ertussendoor. “De islam is erger dan nazi’s en erger dan het communisme.” Als Meeuwissen het later heeft over oververtegenwoordiging van moslims in de criminaliteit, blijft hij hij er met gestrekt been ingaan. Hij richt zich op Van Baarle en roept: “Uw partij verkracht kinderen.” De verschillende onderdelen van het debat zijn terug te kijken via onze speciale verkiezingspagina KOORTS.