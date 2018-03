Deel dit artikel:











KOORTS - Leefbaar Rotterdam daagt PVV uit over veiligheid

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. Leefbaar Rotterdam heeft de PVV uitgedaagd om te debatteren over veiligheid.

Joost Eerdmans van Leefbaar heeft het met Maurice Meeuwissen van PVV onder meer gehad over het salafisme en over burgemeester Ahmed Aboutaleb.