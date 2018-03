Deel dit artikel:











KOORTS - PvdA: VVD geeft miljarden uit aan een handjevol managersbanen

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. PvdA heeft de VVD uitgedaagd om te debatteren over werkgelegenheid in Rotterdam en de komst van Unilever.

"De VVD geeft miljarden aan multinationals voor een handjevol managersbanen, terwijl een op de vijf jongeren in deze stad werkloos is", opent PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann haar betoog. Vincet Karremans van de VVD vindt de komst van Unilever naar Rotterdam daarentegen juist goed. "Als een bedrijf als Unilever zich in Rotterdam vestigt, gaan er meer bedrijven volgen. Dat is juist ontzettend goed voor de werkgelegenheid.