Jonge tieners in Vlaardingen gezien met nepvuurwapens

De politie heeft zondag in Vlaardingen drie jongens van 11, 12 en 13 jaar aangesproken omdat ze rondliepen met nepwapens.

Volgens de politie waren de nepvuurwapens niet van echt te onderscheiden en hadden ze prima gebruikt kunnen worden bij een overval.

De jongens waren op de Emmastraat aan het spelen met de twee wapens. Iemand belde daarop de politie. Omdat de jongens nog zo jong zijn, hebben ze alleen een waarschuwing gekregen.

De nepvuurwapens waren van de ouders van een van de jongens. Zij hebben afstand gedaan van de nepwapens. "Het bezitten van deze nepvuurwapens is in principe niet verboden", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar je mag er niet zomaar mee op straat lopen. Daarom zijn ze in beslag genomen."