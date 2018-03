Deel dit artikel:











KOORTS - D66: GroenLinks laat Zuid in de steek door tegen Feyenoord City te stemmen

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. D66 heeft GroenLinks uitgedaagd heeft de VVD uitgedaagd om te debatteren over werkgelegenheid in Rotterdam en de komst van Unilever.

"Feyenoord City is dé kans om 200.000 Rotterdammers op Zuid vooruit te helpen. We trekken heel Rotterdam-zuid omhoog", betoogt Said Kasmi van D66. "Waarom hebben jullie die 200.000 Rotterdammers in de steek gelaten door tegen te stemmen?" Daarentegen vindt GroenLinks-lijsttrekker Judith Bokhove dat D66 zich minder zou moeten concentreren op de financiering van het stadion en meer op gebiedsonwikkeling. "De gemeente moet investeren in Zuid, bijvoorbeeld in woningen. Maar investeren in een stadion met gemeenschapsgeld is geen overheidstaak."