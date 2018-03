Deel dit artikel:











Vluchtende bestuurder laat medepassagiers achter na crash Foto: Politie Drechtsteden Buiten

Een achtervolging met de politie is in de nacht van zaterdag op zondag geëindigd met een botsing in Alblasserdam. De bestuurder van de vluchtende auto ging er na de crash meteen vandoor en liet de andere mensen in de auto achter.

Agenten wilden de bestuurder controleren aan de Stationsweg in Sliedrecht. De bestuurder gaf meteen gas en er werden snelheden tot 130 kilometer per uur behaald in de bebouwde kom. Op de Veerweg in Papendrecht vloog de bestuurder uit de bocht. "Hij ramde een verkeersbord en viel nog net niet de afgrond in om op de A15 te belanden", schrijft de politie Drechtsteden-Buiten. "Bij een wonder wist de bestuurder zijn voertuig weer op het asflat te krijgen en zijn vluchtpoging voort te zetten." In Alblasserdam raakte de bestuurder weer de macht over het stuur kwijt. De wagen kwam tegen een lantaarnpaal. De bestuurder ging er meteen vandoor. "Onze collega's zagen nog drie passagiers enigszins versuft uit het voertuig stappen", schrijft de politie verder. "Voor de zekerheid zijn zij nagekeken door het personeel van de ambulance." De persoonsgegevens van de verdachte zijn inmiddels bij de politie bekend. Tegen hem zal onder andere proces-verbaal voor het veroorzaken van gevaar en het verlaten van de plaats van een ongeval. De auto is in beslag genomen.