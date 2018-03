Deel dit artikel:











KOORTS - CDA: Geen nieuwe ideeën over ouderenzorg bij 50PLUS

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. Het CDA wil het met 50PLUS hebben over de ouderenzorg.

CDA-lijsttrekker Sven de Langen gaat het debat direct met gestrekt been in. "50PLUS heeft geen nieuwe ideeën voor de ouderenzorg", aldus lijsttrekker Sven de Langen. "En de voorstellen die erin staan, zijn onbetaalbaar." Ellen Verkoelen van 50PLUS reageert daarop met vraagtekens bij het succes dat CDA claimt te hebben in de afgelopen collegeperiode. "U zegt het zo goed te hebben gedaan, maar u had acht targets. Daarvan is er één nog duidelijk rood en dat is eenzaamheid."