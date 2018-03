Advocaat over Sparta-Ajax: 'Dit riepen we over onszelf af'

Sparta heeft zondag een harde nederlaag geleden. De ploeg van Dick Advocaat ging in eigen huis met 2-5 ten onder tegen Ajax. Trainer Dick Advocaat hield aan de wedstrijd een vervelend gevoel over. "De eerste helft zag het er helemaal niet naar uit dat het dit zou worden."

Advocaat vindt dat Sparta het over zichzelf afriep. "De eerste helft doen we goed mee, zitten we goed in de wedstrijd. We komen 1-0 voor en als je dan één minuut zomaar 1-1 laat maken uit het niks, kan ik kwaad worden.

Ik heb in de rust gezegd dat we door moesten gaan op dezelfde manier. Maar als je dan ziet dat je uit een vrije trap 1-2 tegen krijgt en daarna ook de 1-3. Dan wordt het heel moeilijk."

"Het verschil tussen de ploegen was dat zij op de goede momenten de doelpunten maakten. Dit kost zoveel kracht voor ons en dan gaan zij nog makkelijker spelen."

