KOORTS - VVD & SP zijn voor nieuwe huizen, maar voor wie?

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. VVD daagt SP uit om het te hebben over de woningmarkt in Rotterdam.

Bij het debat blijkt al snel dat zowel de VVD als de SP een voorstander zijn van het bouwen van tienduizend nieuwe woningen per jaar. Waar ze het alleen niet over eens werden, is voor wie die huizen dan moeten zijn. Zo wil Leo de Kleijn van de SP dat het sociale huurwoningen worden, maar daar is Vincent Karremans van de VVD het niet mee eens. "Ik wil meer huizen voor middeninkomens, juist ook om de doorstroming vanuit de sociale huurwoningen te bevorderen. Het mes snijdt dan aan twee kanten."