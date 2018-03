Steven Berghuis over PEC-Feyenoord: 'De trainer wilde geen risico nemen'

Feyenoord heeft zondagmiddag de vierde plek weer veroverd. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 3-4. Steven Berghuis was belangrijk met een assist op Tonny Vilhena en Robin van Persie, maar straalde niet altijd het plezier uit wat hij normaal laat zien.

Berghuis denkt dat Feyenoord anders moet spelen. "We komen niet onder hun druk uit en we spelen lange ballen", zegt Berghuis tegenover RTV Rijnmond. "De trainer wil daarin geen risico nemen en dan krijg je dat. Ik denk wel dat je er onderuit kan spelen, als je iets rustiger bent."

"De eerste helft was nog goed, rustig en gecontroleerd. De tweede helft geef je weer heel veel lange ballen en heb je geen controle. Zelfs met een 1-4 voorsprong krijg je het dan nog moeilijk."

Klik met Van Persie

Berghuis vond Van Persie in de wedstrijd goed. "Hij is speciaal. Het is too much. Dat vind ik. Ik probeer hem vaak te zoeken en dan weet je dat je hem terugkrijgt of hij er iets moois meedoet. Ja, hij is speciaal."

Kijk hierboven heel het interview met de buitenspeler.