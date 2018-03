Deel dit artikel:











KOORTS - DENK: Joseph Goebbels likt vingers af bij anti-islamcampagne PVV

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. DENK heeft de PVV daarbij uitgedaagd om het te hebben over etnisch profileren.

DENK-lijsttrekker Stephan van Baarle begint hierbij over de manier waarop de PVV kijkt naar de islam. "In uw filmpje, waar als hij nog zou leven, Joseph Goebbels zijn vingers bij af zou likken, stelt u de islam op één lijn met vrouwenonderdrukking." Voordat Van Baarle door kan gaan met zijn betoog, komt PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen ertussendoor. "De islam is erger dan nazi's en erger dan het communisme." Als Meeuwissen het later heeft over oververtegenwoordiging van moslims in de criminaliteit, blijft hij hij er met gestrekt been ingaan. Hij richt zich op Van Baarle en roept: “Uw partij verkracht kinderen. Mohammed verkracht kinderen."