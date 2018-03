Deel dit artikel:











KOORTS - SP: D66 hypocriet over armoede

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. De SP heeft D66 uitgedaagd over het onderwerp armoede.

SP-lijsttrekker Leo de Kleijn vindt D66 hypocriet als het gaat om armoede. "Nu komt de partij met een deltaplan voor schulden, terwijl die zijn ontstaan door uw beleid." Said Kasmi van D66 gebruikt zijn eigen ervaring om De Kleijn van repliek te voorzien: "Ik ben opgegroeid in armoede. Die los je niet op met een paar tientjes, maar met werk. Liever een baan dan een uitkering."