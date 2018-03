Deel dit artikel:











KOORTS - PvdA: Anti-islamcampagne PVV gaat over vrienden van mijn kinderen

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. Daarbij wilde de PVV met de PvdA in debat over de islam.

PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen trapt direct fel af. "Islamieten zijn compleet niet geïntegreerd. Rotterdammers voelen zich vreemden in hun eigen stad." Hij geeft de PvdA hier deels de schuld van, omdat "de PvdA die mensen naar ons land heeft gehaald". De opmerking van Meeuwissen valt bij PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann totaal in het verkeerde keelgat. "Die anti-islamcampagne van de PVV gaat over de vrienden van mijn kinderen. En over mensen die veertig jaar lang deze stad hebben opgebouwd", reageert ze zichbaar geïrriteerd.