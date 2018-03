Deel dit artikel:











KOORTS - PvdD: Er wordt zoveel gebouwd dat dit het stenen tijdperk lijkt

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. De Partij voor de Dieren en het CDA gingen in discussie over bouwen in groengebieden.

Ruud van der Velden van de Partij van Dieren liet zijn ongenoegen weten over de nieuwbouw in Rotterdam. "Het college bouwt steeds in het groen, het lijkt wel alsof het Stenen Tijdperk weer is aangebroken." CDA-voorman Sven de Langen wil juist benadrukken hoe belangrijk het in zijn ogen is om soms voor bebouwing te kiezen in groengebieden. "Als we niet hadden gebouwd in IJsselmonde, was dat nu nog een polder geweest."