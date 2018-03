Deel dit artikel:











KOORTS - Leefbaar: Wat NIDA diversiteit noemt is vertrappen van onze cultuur

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. NIDA wilde daarin weten hoe Leefbaar denkt over diversiteit in Rotterdam.

Bij het debat over diversiteit geeft NIDA-lijsttrekker Nourdin el Ouali Leefbaar Rotterdam het verwijt dat de partij de stad in een wurggreep houdt tegen diversiteit. Daar is Joost Eerdmans het niet mee eens: "Wat NIDA bedoelt met diversiteit is het vertappen van de Nederlandse cultuur."