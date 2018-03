Deel dit artikel:











KOORTS - 50PLUS: Leefbaar heeft alle ouderenvoorzieningen gesloopt

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. 50PLUS wilde van Leefbaar Rotterdam weten wat hun standpunt is over wijkvoorzieningen.

"Leefbaar heeft in het programma staan, 'we zijn voor de volkswijken. We zijn voor het volk. We zijn voor de Rotterdammer', maar vervolgens alle voorzieningen gesloopt", vertelt Ellen Verkoelen van 50PLUS. Joost Eerdmans van Leefbaar verweert zich vervolgens door te zeggen dat de grootste sloopkogel het gevolg is van bezuinigingen in Den Haag. "Ik ben het juist met 50PLUS eens en sta pal voor de ouderen. Wij blijven strijden voor voorzieningen voor ouderen." Hij vervolgt met het betoog dat op gemeentelijk niveau het budget juist met 60 miljoen is verhoogd. "Het is goed om ook eens een jaarrapport te lezen."