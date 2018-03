KOORTS - GroenLinks: we kunnen werken aan een duurzame toekomst, VVD doe je mee?

De partijen dagen elkaar uit over een onderwerp in het grote KOORTS-lijsttrekkersdebat. GroenLinks en VVD zoeken de overeenkomsten en verschillen op in hun visie op duurzaamheid.

Judith Bokhove kiest ervoor om haar tegenstander van de VVD een vraag te stellen. "In 2017 werd de motie 'Stop de Kolen' aangenomen. Dit zorgt ervoor dat de lucht voor Rotterdammers beter wordt en we kunnen werken aan duurzame arbeidsmarkt en een duurzame toekomst. Mijn vraag aan de VVD is, doe je mee?

"Ik wil graag meedoen om praktische zaken, maar wat GroenLinks nu doet is wilde duurzaamheidsplannen naar voren brengen", antwoordt Vincent Karremans daarop. "We gaan liever concreet aan de slag, de huizen die de VVD gaat bouwen gaan we gelijk heel duurzaam maken. We kunnen op alle daken van gemeentelijk vastgoed in één keer regelen dat daar zonnepanelen op komen."