Deel dit artikel:











Meer palmolie geïmporteerd via Rotterdamse haven Palmolie wordt gewonnen uit de palmvrucht

Voor het eerst in jaren is er weer een toename in de import van palmolie. Het afgelopen jaar werd voor ruim 2 miljard euro aan ruwe palmolie ingevoerd, vooral via de haven van Rotterdam. Dat is 22 procent meer dan het jaar ervoor.

Volgens het CBS komt de stijging van de import doordat er meer werd ingevoerd en de prijs van palmolie is gestegen. De meeste palmolie komt uit Indonesië en Maleisië, maar er wordt steeds meer olie geïmporteerd uit Latijns-Amerika, meldt het CBS. Omstreden

Het gebruik van de plantaardige olie is omstreden en wordt in verband gebracht met de illegale kap van het regenwoud, kinderarbeid en landroof. Het gebruik van de plantaardige olie is omstreden en wordt in verband gebracht met de illegale kap van het regenwoud, kinderarbeid en landroof. Palmolie wordt niet alleen gebruikt voor voedingsmiddelen, zoals margarine, babybvoeding, chips en koekjes, maar zit ook in zeep, cosmetica en biodiesel.