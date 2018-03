Deel dit artikel:











Willem van Hanegem vanavond live op TV Rijnmond

De theatershow rondom de presentatie van het boek Buitenkant Links is vanavond live te zien op TV Rijnmond en via www.rijnmond.nl. Hoofdpersoon Willem van Hanegem zal in een uitverkocht Oude Luxor Theater zijn visie geven op het voetbal in het algemeen en Feyenoord in het bijzonder.

De show in het Oude Luxor is vanaf 20:00 uur te zien bij RTV Rijnmond. Naast Van Hanegem en schrijver Frans van den Nieuwenhof zullen ook Nico Dijkshoorn, Michel van Egmond, Sjoerd Mossou en Mikos Gouka het podium betreden. Als opwarmertje voor de theateravond zal Sportclub Rijnmond op tv om 17:30 uur, 18:30 uur en 19:30 uur geheel in het teken staan van Willem van Hanegem. Kortom, maandagavond is bij RTV Rijnmond Van Hanegem-avond. Kijk hier naar prachtige beelden van Willem van Hanegem.