Van Persie had goed gesprek met Koeman over Oranje

De nieuwe bondscoach Ronald Koeman heeft een gesprek gehad met Robin van Persie over de toekomst van de spits in het Nederlands elftal. Over de uitkomst van dat gesprek wilde Van Persie niets zeggen.

''Het is een positief gesprek geweest, maar wat er gezegd is houden we binnenskamers. Hij had wat vragen voor mij over Oranje en die heb ik naar eer en geweten beantwoord. Ik heb hem verder heel veel succes gewenst'', aldus de topscorer allertijden van Oranje.

Of Van Persie net als Wesley Sneijder van Ronald Koeman heeft gehoord dat er in Oranje geen plek meer is voor de routinier wilde Van Persie niet zeggen. ''Ze hebben een paar mooie wedstrijden voor de boeg en ik hoop van harte dat ze een nieuwe fase ingaan. Of ik als ik zo blijf presteren nog in beeld kom bij Oranje? Je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij haha'', grapte Van Persie na afloop van de gewonnen wedstrijd van Feyenoord in Zwolle.

Van Persie speelde vorig jaar in augustus zijn laatste interland toen hij inviel in de verloren Wk-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. In dat duel dat met 4-0 werd verloren viel Van Persie na rust in en raakte langdurig geblesseerd. Daarvoor werd hij twee jaar lang onder voormalig bondscoach Danny Blind genegeerd. Van Persie speelde tot nu toe 102 interlands en liet eerder al weten niet zelf te bedanken voor Oranje.