Treinverkeer Rotterdam Centraal korte tijd stil door storing

Het treinverkeer van en naar station Rotterdam Centraal heeft maandagochtend door een storing een paar uur plat gelegen. Even na elven was de storing verholpen. Naar verwachting rijden vanaf 12:00 uur alle treinen weer.

De sein- en wisselstoring begon maandagmorgen rond 08:30 uur tussen Rotterdam en Gouda. Een uur later breidde de storing zich uit naar alle treinen die van, naar en via Rotterdam rijden.

Om 11:15 uur was de storing verholpen en werd het treinverkeer hervat. De oorzaak was een defect in het systeem.