Verkiezing 'beste raadslid' stilgelegd na anti-NIDA oproep

De verkiezing voor 'Beste raadslid van Nederland' is tijdelijk stopgezet. Dat gebeurde na een oproep van de website Geenstijl die wilde voorkomen dat Rotterdammer Nourdin el Ouali (NIDA) zou winnen.

Website Geenstijl riep de achterban zondag op om te stemmen op CDA'er Rick Brink uit Hardenberg, om zo "het land te redden". Voor de verkiezing, georganiseerd door de Volkskrant, omroep WNL en het Periklesinstituut, kan online gestemd worden voor het beste raadslid. Dinsdagavond zou de 'stembus' worden gesloten.

Geenstijl noemt de verkiezing een fopwedstrijd: "Maar kleinzerig genoeg om zo'n fopwedstrijd niet van DE MOSLIMS te willen verliezen zijn we dan ook weer wel", staat er te lezen in het bericht op de site.

Tegenactie

In een tegenreactie op de oproep werd weer massaal gestemd op El Ouali waarna het stemmen voorlopig is stopgezet. Dat komt volgens mede-organisator en jurylid John Bijl van het Periklesinstituut doordat de server het toegenomen verkeer niet aankon; er werden na de tegen-oproep zo'n 8 duizend stemmen uitgebracht op El Ouali, zegt Bijl maandagochtend op Radio Rijnmond.

"Onze server kon het niet aan en het werd rommelig." Volgens Bijl is de verkiezing bedoeld om aandacht te vragen voor de gemeentepolitiek en is de verkiezing door de oproep gekaapt door identiteitspolitiek. "Zonde dat het zo loopt."

Stemmen kan voorlopig niet, maar het is niet duidelijk of de site weer online gaat. "We gaan eerst kijken hoe het stemmen is verlopen", zegt Bijl. "Maar nu gaat de site even niet online, we zijn als de dood dat de server straks weer platligt."

Verkiezing

Bij de verkiezing zijn Nourdin el Ouali (NIDA, Rotterdam), Rick Brink (CDA, Hardenberg), Willemien Treurniet (CU, Middelburg) en Jonas van Lammeren ( PvdD, Amsterdam) genomineerd.

El Ouali ligt maandagochtend ver bovenaan met 16076 stemmen, maar dat betekent niet dat hij ook verkozen wordt: "Het juryoordeel telt even zwaar als de stemmen van het publiek. Wij gaan in overleg en dinsdag weten we wie de winnaar is", aldus Bijl. Dinsdagavond wordt in het Amsterdamse Paradiso de uitslag bekend gemaakt.