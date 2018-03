Lammetjes gedumpt bij Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam zijn dode lammetjes gevonden langs de A15. Een fietser zag de beestjes zondag liggen tussen het fietspad en de weg en belde de dierenambulance.

Volgens de Dierenbescherming Rijnmond is het zeldzaam dat er zoveel dieren tegelijk dood gevonden worden. “Normaal gesproken is er bij zulke kleine lammeren nog een moeder aanwezig. Deze lammetjes zijn amper een week oud”, zegt Henk Beugeling van de dierenbescherming.

“Er is misschien iets misgegaan bij de bevalling of door de kou, maar ook bij een natuurlijke dood zou er nog een moeder in de buurt zijn. Vijf lammeren bij één worp is ook uitzonderlijk, daarom is verder onderzoek noodzakelijk.”

Het is niet bekend van wie de lammetjes zijn. De dieren hadden ook geen gele oorflappen met informatie.

Maandag wordt met de landelijke dierenbescherming gekeken of verder onderzoek nodig is. Tot die tijd liggen de beestjes in de koeling van de dierenbescherming.