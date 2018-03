Luiten mist WK matchplay door polsblessure

Golfer Joost Luiten heeft zich met een polsblessure afgemeld voor het WK matchplay van deze week in het Amerikaanse Austin. De Rotterdammer laat het gewricht onderzoeken door een sportarts en hoopt dat drie weken rust voldoende is voor herstel, laat hij weten op Twitter.

Luiten won vorige maand nog het Oman Open, zijn zesde toernooiwinst op de Europese Tour, en speelde daarna het toptoernooi uit het World Golf Championship in Mexico en het India Open.