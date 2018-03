Verdachte opgepakt voor dood Mustafa Ates

De politie heeft voor de dood van de Vlaardingse Mustafa Ates een 47-jarige Delftenaar aangehouden. Hij werd maandagochtend in Pijnacker gearresteerd.

In 2017 kwam de 50-jarige Ates door een misdrijf om het leven. Op 22 juli werd hij rond 05:00 uur dood gevonden in het Hoekpolderpark in Rijswijk. Volgens de politie werd hij daar niet om het leven gebracht, maar is z'n lichaam er na zijn dood gedumpt .

Wat er precies is gebeurd en met wie Ates in de laatste dagen voor zijn dood contact had, was lang onduidelijk. Volgens de politie was Ates mogelijk in aanraking gekomen met criminelen.