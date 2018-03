Grootste optreden ooit voor Capelse rapper Ronnie Flex

Het gaat goed met de Capelse rapper Ronnie Flex. Na een uitverkocht tournee door het land geeft de rapper aan het einde van dit jaar zijn grootste optreden ooit. Hij staat dan met zijn band voor 5.500 man in de AFAS Live in Amsterdam.

Sinds vorig jaar tourt de rapper met zijn band Deuxperience door Nederland. "Toen stonden we voor het eerst in kleine popzalen. Dat ik nu een jaar later een show kan aankondigen van dit kaliber is wel echt een droom die uitkomt", aldus de rapper.

Onlangs werd ook bekend dat de artiest, die Ronell Plasschaert heet, optreedt tijdens het Bevrijdingsfestival in Het Park in Rotterdam. Samen met zijn band is hij Ambassadeur van de Vrijheid.

Ronnie Flex is bekend van onder andere de nummers 'Drank & Drugs' en 'Fan'. Voor zijn laatste album 'Rémi' won hij de Edison prijs voor Beste Album en Beste Hiphop.

De kaartverkoop voor zijn concert in december begint zaterdag.