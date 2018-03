Minder mensen in bijstand in IJsselgemeenten

Het aantal mensen in de IJsselgemeenten met een uitkering is gedaald. Dat komt onder andere doordat meer mensen een baan vonden en uit de bijstand stapten.

Ook zijn er in het afgelopen jaar minder aanmeldingen voor de bijstand geweest in Krimpen aan den IJssel, Zuidplas en Capelle aan den IJssel. In die laatste gemeente was de daling met 4,4 procent het grootst.

In Zuidplas was de afname 1 procent en in Krimpen bleef het aantal mensen met een uitkering stabiel. Landelijk daalde het aantal mensen in de bijstand met 0,75 procent.

De afname wordt volgens de IJsselgemeenten veroorzaakt door de aantrekkende economie. Ook helpen ze mensen gericht bij het zoeken naar een baan en wordt er streng gecontroleerd op fraude.