Pinheiro goed voor assist bij basisdebuut in Thailand

Rotterdammer Delvin Pinheiro heeft afgelopen weekend zijn basisdebuut gemaakt voor zijn nieuwe club Chainat in Thailand. De rechtsback was gelijk goed voor een assist bij de 0-1.

Uiteindelijk eindigde de uitwedstrijd bij Air Force Central in 2-2. Delvin Pinheiro speelde 90 minuten mee.

Hij stapte recent over van Buriram United, de kampioen van Thailand, naar Chainat. Bij Buriram speelde hij vooral in het tweede elftal. Pinheiro hoopt zich via zijn nieuwe club zelfs in het nationale team van Thailand te spelen, zo vertelde hij recent in een reportage die wij met hem maakten.