​Drie keer dezelfde fout, drie keer 1000 euro boete

De politie heeft maandagmorgen drie bestuurders beboet omdat hun vrachtwagens te hoog waren voor de Drechttunnel op de A16 bij Dordrecht. De vrachtwagens werden alle drie van de snelweg gehaald voordat het mis kon gaan in de tunnel.

De maximale tunnelhoogte is vier meter. Voor de tunnel hangt een soort meetlat waarmee wordt geregistreerd of een vrachtwagen te hoog is. Een van de vrachtwagens was maandag maar liefst 30 centimeter te hoog.

Doordat de wagens van de weg moesten worden gehaald is de tunnel drie keer korte tijd dicht geweest.

De chauffeurs hebben voor hun te hoge vrachtwagens een boete van 1000 euro gekregen.