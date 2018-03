Allochtone winkels verplicht sluiten? 'Doe niet zo gek!'

Deel dit artikel:











In het woud van keurmerken is er vandaag in Rotterdam eentje bij gekomen. In Delfshaven zijn de eerste 'Wij-Winkel' vignetten uitgedeeld. Het is een initiatief van 'De Middellandman' Nico Haasbroek als reactie op het plan van Leefbaar Rotterdam om het winkelaanbod diverser te maken. Leefbaar wil meer Nederlandse waar in de buurt. Shishalounges, shoarmazaken en halal-slagerijen zouden daarvoor het veld moeten ruimen.

"Leefbaar Rotterdam wil een vestigingswet maken tegen on-Nederlandse en verpauperde winkelstraten", zegt Haasbroek staand voor één van de vele kapsalons op de 1e Middelandstraat. Het onderscheiden van exotische uitbaters met het 'Wij-Winkel, Ga Zo Door' predicaat is bedoeld als ludieke actie. Het initiatief sluit aan bij de Facebook-campagne van Haasbroek's partner Mieke van der Linden . Zij roept op om foto's te delen van winkels die door de Leefbaar-plannen mogelijk moeten verdwijnen uit Delfshaven. Maandag 19 maart maakte ' De Middellandman ' een rondje door de wijk en plakte de eerste vignetten op de ruiten. Kapsalon Ben ontving de allereerste, daarna volgde een Poolse supermarkt en Zine el Afrah, de Arabische feestartikelenwinkel aan de 1e Middellandstraat. "Zie het als een sympathie uiting", zegt Nico Haasbroek, "Zo van: doe niet zo gek en ga door met deze winkel. Hoe gevarieerder het aanbod des te leuker het wordt." Wij Delfshaven

De actie om de van origine buitenlandse middenstanders te omhelzen past ook in de campagne van De actie om de van origine buitenlandse middenstanders te omhelzen past ook in de campagne van Wij Delfshaven , het burgerplatform dat meedoet aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie. Haasbroek, journalist en kritisch bewoner van de wijk Midelland, maakt daar deel van uit en is verkiesbaar. "De hele wereld weerspiegeld in deze wijk, da's toch mooi", aldus Haasbroek. "Kijk nou naar kapper Ben, die drinkt 's zomers thee met allerlei buurtbewoners voor zijn winkel. Bovendien heeft hij een pratende papegaai die bij je komt zitten als je wordt geknipt. Dat vind ik leuk", lacht Haasbroek getooid met ijsmuts. "Een echte Wij-Winkel dus, ga zo door!"