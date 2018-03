Dordtse PVV wil moskeeën niet sluiten

Deel dit artikel:











Moskee in Dordrecht - Foto: Robert Vos (ANP) Dan van Leeuwen - PVV Dordrecht

De PVV wil in Dordrecht geen moskeeën sluiten. "Maar we willen er ook geen nieuwe bij", zegt lijsttrekker Dan van Leeuwen maandag. Aan felle uithalen naar de islam doet hij niet mee: "Wij kiezen hier in Dordrecht voor een constructieve stijl en een opbouwende manier."

Naast nieuwe moskeeën ziet Van Leeuwen een nieuwe islamitische basisschool niet zitten. Scholen met een ander geloof als grondslag zijn voor hem geen probleem. "Katholieken en protestanten zijn prima geïntegreerd." "Met de islam moet de integratie nog een beetje op gang komen. We willen die mensen niet uitsluiten, maar juist zorgen dat ze wat meer naar ons toegetrokken worden en gaan integreren in onze mooie samenleving." Tweede partij

In de verkiezingscampagne heeft de Partij voor de Vrijheid nog geen extreme uitspraken gedaan en dat blijft zo, zegt Van Leeuwen. "Of ik wel bij de goeie partij zit? Ja hoor, wij willen niemand uitsluiten, maar juist het integratiedebat voeren." Uit lokale peilingen en prognoses blijkt dat de PVV in Dordrecht vijf zetels kan scoren, waarmee het meteen de tweede partij van de stad zou worden. "Ik hoop op zeven tot negen. Veel mensen keren Beter voor Dordt namelijk de rug toe en gaan op ons stemmen", aldus de lijsttrekker. Hardere toon

Dat de PVV landelijk en in Rotterdam een veel hardere toon aanslaat, is hem niet ontgaan. "Ik zag een stuk van het Rotterdamse lijsttrekkersdebat. Veel partijen, heel fel tegenover elkaar. Erg verdeeld. Dat wordt spannend als ze moeten formeren straks." Hoewel de stijl en toon van Van Leeuwen fors afwijkt van de landelijke leider staat op de Dordtse verkiezingsposters wel een portret van Geert Wilders. "Daar is bewust voor gekozen. Wilders is in Dordrecht veel bekender dan ik, maar over vier jaar is dat anders." Schaapskleren

Politieke tegenstanders zien de Dordtse PVV-lijsttrekker als een wolf in schaapskleren. "Dat ben ik niet. Mensen die mij kennen weten dat ik juist een verbindend en vriendelijk persoon ben."