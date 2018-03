Rotterdams onderzoek leidt naar honderden dierenhuiden

De Rotterdamse politie heeft honderden huiden van slangen, varanen en leguanen in beslag genomen. De huiden waren bedoeld om te eindigen als hesje van leden van motorclubs. De politie kwam de huiden op het spoor dankzij een eerdere vangst in de Rotterdamse haven.

De vondst is onderdeel van een groot onderzoek waarin anderhalf jaar geleden in de Rotterdamse haven een container uit China met koraal werd gevonden. Daarop stelde de politie een uitbreid onderzoek in. Dat leidde tot de nieuwe vangst.

De huiden die nu zijn gevonden kwamen uit Indonesië. Het Team Milieu van de Rotterdamse politie nam de volledige partij vorige week in Eindhoven in beslag bij een 52-jarige man.

“Het is een enorme hoeveelheid huiden van allerlei dieren, die je onder andere terug vindt op of als hesje van de beruchte motorclubs. De verdachte had de logo’s van al die clubs keurig gesorteerd in verschillende laatjes liggen. Het is op zijn minst bijzonder te zien dat ze kennelijk allemaal gebruik maken van dezelfde leverancier", zegt een medewerker van het Team Milieu.

De man uit Eindhoven is aangehouden en heeft een tijdje vastgezeten. Inmiddels is hij weer op vrije voeten in afwachten van het verdere onderzoek. Eerder werd in deze zaak, die ook al in het tv-programma Opsporing Verzocht voorbij kwam, een man opgepakt op het Indonesische eiland Bali.