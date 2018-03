Deel dit artikel:











Koeman ziet nog rol voor Van Persie bij Oranje Van Persie

Ronald Koeman heeft tijdens de persconferentie van Oranje in de aanloop naar de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal aangegeven dat Robin van Persie nog altijd in beeld is bij Oranje. De nieuwe bondscoach gaf aan dat hij onlangs in een gesprek met Van Persie het over een eventuele rol van de topscorer aller tijden bij Oranje heeft gehad.

''Ik heb met Van Persie onlangs bij Feyenoord gesproken en aangegeven dat hij eerst helemaal fit moet worden. Voor mij is kwaliteit leidend en niet de leeftijd. Zoals Van Persie dit weekend tegen PEC Zwolle liet zien heeft hij nog altijd veel kwaliteit'', aldus Koeman tegenover RTV Rijnmond. Robin van Persie gaf zondag na PEC Zwolle-Feyenoord al aan dat hij een gesprek heeft gehad met Koeman, maar wilde geen mededelingen doen over dat gesprek. Ronald Koeman selecteerde bij zijn eerste selectie twee Feyenoorders, Tonny Vilhena en Steven Berghuis.