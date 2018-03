Deel dit artikel:











Bouwvakkers op de vuist: arrestaties en een gebroken been De gewonde bouwvakker moest naar beneden worden gehaald. Foto: MediaTV

Een bouwvakker heeft in Maassluis zijn been gebroken tijdens een ruzie op zijn werk met twee collega's. Hij was aan het werk op de tiende etage van een appartementencomplex aan de Santplaet.

Waarom de mannen ruzie kregen is niet duidelijk. De politie zegt dat de man zijn been brak toen hij geslagen werd. Omdat de man niet meer kon lopen, is hij met door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gehaald. Zijn collega's zijn aangehouden.