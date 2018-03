Eén duel schorsing voor Gérard de Nooijer

Gérard de Nooijer zit zondag niet op de bank bij FC Dordrecht - Go Ahead Eagles. De trainer van de Dordtenaren werd vrijdag tijdens FC Den Bosch - FC Dordrecht weggestuurd door scheidsrechter Christiaan Bax.

De Nooijer protesteerde dusdanig bij de tweede gele kaart van aanvaller van Terence Groothusen dat hij naar de tribune werd verwezen. Tegen de ploeg uit Deventer zal de Zeeuw dus vanaf de tribune toekijken.

Overigens is FC Dordrecht - Go Ahead Eagles live te volgen via Radio Rijnmond. De aftrap is om 14.30 uur, onze radio-uitzending begint om 14.00 uur.