Eerdmans: 'Stad in opwaartse spiraal'

#Kendoe schreven Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA vier jaar geleden bij hun voornemen om Rotterdam schoon, heel en veilig te maken. Zijn de vier partijen erin geslaagd om iets van hun plannen voor elkaar te krijgen? Wethouder Eerdmans meent van wel, zo schrijft hij twee dagen voor de verkiezingen in een brief aan de gemeenteraad.

"We zien dat het goed gaat met Rotterdam. De stad is niet alleen veiliger geworden, maar ook voelt de gemiddelde Rotterdammer zich steeds veiliger. De stad zit duidelijk in een opwaartse spiraal", ziet Eerdmans.

Toezicht

Vier jaar geleden spraken de coalitiepartijen af dat de veiligheid in wijken beter moest. Dat wilden ze doen door bijvoorbeeld meer toezichthouders aan te stellen. Zo moesten er dit jaar 18 wijkconciërges zijn. Dat zijn er 211 geworden, schrijft Eerdmans. En er zijn, zoals gepland, 72 stadswachten actief.

Ook bij andere plannen kan de burgemeester een vinkje zetten , zoals de komst van veertig buurtpreventieteams, experimenten om graffiti, zwerfvuil en defecte straatverlichting aan te pakken en weerbaarheidstrainingen voor senioren.

Fietsen

Eerdmans meldt verder dat vorig jaar 7000 achtergelaten fietsen van straat zijn gehaald. Dat zijn er 1500 meer dan in 2016. Rotterdammers maken ook meer gebruik van de BuitenBeter-App, waarmee ze bijvoorbeeld vuil en losliggende stoeptegels kunnen doorgeven.

Rekenkamer

De Rekenkamer van Rotterdam was begin dit jaar minder positief over de bereikte doelen die de veiligheid moesten verhogen. Volgens de Rekenkamer waren de doelen die te maken hebben met ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ net niet helemaal gehaald.

Zo zijn niet alle wijken zijn er veiliger op geworden. Met name de Tarwewijk blijft achter. En in de Afrikaanderwijk is het gewenste schoonniveau niet gehaald.